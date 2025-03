Formazioni notizie di squadra hanno confermato le squadre di partenza mentre Solanke inizia

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-09 15:18:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Il Tottenham è tornato in azione tre giorni dopo una delle peggiori esibizioni della loro stagione travagliata quando ospitano unadi Bournemouth 10 punti sopra di loro in Premier League di domenica.Spurs ha avuto uno dei sei tentativi di bersaglio tra lesulla strada per una sconfitta di prima gamba all’AZ Alkmaar nella Europa League lo scorso 16 giovedì-un direttore di risultato Ange Postecoglou ha definito “un riflesso di dove siamo”.“Il modo migliore è metterlo bene durante il fine settimana”, ha aggiunto Postecoglou. “Si tratta di coerenza e prestazioni, non di aumentare il nostro livello peggiore.”Puoi seguire l’azione con gli aggiornamenti in diretta di 101Greatgoals.