Ilgiorno.it - Formazione ai green jobs. Pavia partecipa al bando Ue

Risorse per realizzare progetti che permettano alle organizzazioni partner di accrescere qualità e pertinenza delle loro attività sul territorio. La Giunta ha approvato lazione del Comune diin qualità di proponente aleuropeo “Partenariati di cooperazione nell’istruzione eprofessionale“ con la proposta “Skills 4 Future“. Il progetto lungo 30 mesi, del valore di 400mila euro, coinvolge un partenariato internazionale che include Università e Istituto tecnico industriale Cardano e preparerà un percorso formativo sia online sia in presenza mettendo a disposizione moduli formativi con l’obiettivo di fornire maggiori strumenti ai docenti responsabili dell’alternanza scuola-lavoro, per approfondire lanecessaria alle nuove professioni, alle competenze digitali e allo sviluppo di capacità imprenditoriali.