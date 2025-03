Romadailynews.it - Foresta Emozionale, la tecnica che reinterpreta celebri opere d’arte dal 10 marzo

Lunedì 102025, alle 11:00, presso il suggestivo Chiostro del Palazzo del Governatorato di Ostia, in Piazza Della Stazione Vecchia 26, verrà inaugurata la mostra dal titolo: ““.Un’esposizione personale di Pierluigi Casagrande, artista lidense che proporrà al pubblico una particolare formasfidando le convenzioni e trasformando il concetto stesso di superficie pittorica.La suainnovativa chesu supporti tubolari stimola una visione inedita e dinamica della pittura.I tubi di cartone diventano il mezzo attraverso cui esplora tematiche profonde quali il viaggio, la memoria, la natura, la spiritualità e la condizione umana.Il percorso espositivo guida il visitatore all’interno di una vera e propria ““, in cui ogni opera racconta una storia e suscita emozioni diverse in base alla sensibilità individuale.