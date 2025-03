Fondi regionali per il Napoli Calcio D' Alfonso Pd | Si faccia luce sui 146 milioni di euro destinati alla squadra partenopea

Chietitoday.it - Fondi regionali per il Napoli Calcio, D'Alfonso (Pd): "Si faccia luce sui 14,6 milioni di euro destinati alla squadra partenopea"

Leggi su Chietitoday.it

Il parlamentare Partito Democratico, Luciano D'scrive al presidente della giunta regionale Marco Marsilio per far lice sulla vicenda del. In particolare il deputato lo invita a presentare un'autodenuncia sui finanziamenti. "Gentile.