Ilgiorno.it - Folla record, il Carnevale Bosino ha fatto boom

Leggi su Ilgiorno.it

Migliaia di persone hanno invaso Varese per la trentaduesima edizione del. Il bel tempo e il clima piacevolmente primaverile hanno spinto tante famiglie con bambini a vivere la festa più allegra e colorata dell’anno per le vie del centro. Difficile quantificare le presenze, ma il colpo d’occhio che si poteva ammirare dal balcone della Camera di Commercio a metà pomeriggio di ieri vale da solo più di tante cifre. Numeri certi invece sono quelli delle persone che hanno sfilato lungo il corteo partito da via Sacco, per transitare poi da piazza Monte Grappa, corso Matteotti e la zona pedonale fino a fare ritorno in piazza con il passaggio da via Veratti. Tra carri e gruppi mascherati hanno portato la gioia deltra le strade del centro in 1800. I carri erano 9: la novità è che nessuno arrivava da Varese, ma per il prossimo anno gli organizzatori della Famiglia Bosina sperano in un maggior coinvolgimento di oratori e quartieri.