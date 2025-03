Flotta ombra russa veto Usa al Canada

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

0.58 Gli Stati Uniti hanno bocciato la proposta canadese di una task force contro la ". Lo riporta Bloomberg. Il, presidente di turno del G7, l'aveva avanzata in vista del vertice dei ministri degli Esteri in Québec la prossima settimana. Washington spinge per un linguaggio più duro sulla Cina e più cauto sulla Russia nelle trattative per il comunicato congiunto. Questa divergenza riflette le diverse priorità strategiche tra gli alleati all'interno del G7.