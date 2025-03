Oasport.it - FLASH! Zaynab Dosso fulmine azzurro: domina i 60 metti ed è campionessa d’Europa

Leggi su Oasport.it

L’Italia continua a ruggire nella velocità e si regala un’apoteosi meravigliosa: se negli ultimi anni si era fatta festa al maschile, oggi si gioisce tra le donne per merito di una sconfinata, che ha conquistato la medaglia d’oro sui 60 metri agli Europei Indoor alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi).La velocista emiliana ha trionfato grazie a una prestazione semplicemente sensazionale: il tempo di reazione non è stato dei migliori (0.157, dopo che era stata chiamata una partenza falsa con tanto di richiamo a Mujinga Kambundji), ma l’azzurra si è subito sciolta in partenza e poi ha inscenato un perentorio lanciato, accelerando di forza e spingendo fin sul traguardo con un incedere impetuoso.La 25enne si è imposta con il sensazionale tempo di 7.01: ha migliorato di un centesimo il già suo record italiano siglato lo scorso anno, limando due centesimi alla prestazione offerta in semifinale dopo essersi presentata a questa rassegna continentale in sala con lo stagionale di 7.