Terzotemponapoli.com - Fiorentina, Pradè: “Napoli fortissimo, peccato per il risultato, abbiamo tenuto il campo fino alla fine”

Leggi su Terzotemponapoli.com

ritrovato il possesso che per noi è fondamentale. Bisogna restare calmi e fiduciosi per la fase più caldaDaniele, direttore sportivo della, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club viola, dopo la sconfitta contro il. Queste le sue parole:: Il“Ilper il. La squadra ha dimostrato che c’è, che ha carattere e recupereremo giocatori importanti per la fase clou. Giovedìuna gara fondamentale dove chiediamo il sostegno di tutti, oggi ci dà la fiducia e la consapevolezza che siamo una grande squadra.giocato contro una squadra forte, che sa cosa deve fare e che ha delle individualità pazzesche.il, potevamo pareggiarla, loro hanno un centroincredibile maerano stanchi, noi ancora andavamo.