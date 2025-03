.com - Fiorentina a Napoli (oggi, ore 15) per ribaltare il pronostico. I dubbi di Palladino. Formazioni

Leggi su .com

Intervistato da una radio napoletana, ho detto che, sinceramente, non so quanti punti lariuscirà a mettere insieme(ore 15) a, poi in casa con la Juve e, dopo la sosta, con l'Atalanta. Un trittico che può rilanciarla verso un traguardo europeo o metterla in ginocchio. Personalmente sono ottimista: perchè contro le squadre che sono davanti in classifica, la squadra viola ha fatto molti punti. A differenza dei risultati stantii contro chi sta là in bassoL'articolo, ore 15) peril. Idiproviene da Firenze Post.