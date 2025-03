Dilei.it - Fiordaliso: “Ho avuto un figlio a 15 anni”. L’infanzia ribelle e il passato in comunità

Leggi su Dilei.it

È una vita intensa, strabiliante e ricca di colpi di scena quella vissuta da Marina, per tutti semplicemente. A 69, fresca della recente esperienza al Grande Fratello Vip, la cantante si racconta e svela unturbolento e, da cui però è arrivato il dono più grande., mamma a 15Marinanasce a Piacenza, in una numerosa famiglia composta da mamma, papà e ben 7 bambini. Un’infanzia felice, cui è seguita una giovinezza. In una lunga intervista al Corriere della Sera, la cantante ha raccontato: “Hoil mio primoa 15”. Un animo inquieto forse ereditato dal padre, “che a 10decise di scappare di casa. Si imbarcò su una nave e arrivò a Napoli, uno dei fratelli andò a riprenderlo e lo riportò indietro”.