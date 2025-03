Sport.quotidiano.net - Fiducia Inzaghi: "Pronti a questa battaglia. Ma non finirà qui: in palio ancora 27 punti"

C’è la folla fuori dallo stadio. I giocatori del Pisa che arrivano con i mezzi privati all’Arena sono acclamati dai tifosi. Spezia-Pisa è una partita molto importante. Dopo aver preso l’abbraccio dei tifosi, Filippoarriva in conferenza stampa a presentare la partita. Importanza. "Conosciamo l’importanza digara, ma dopoce ne saranno altre 9. Ogni partita vale tre, è una gara che ogni giocatore, ogni tifoseria vorrebbe vivere. Siamo orgogliosi di giocare un match del genere, ce la siamo meritata sul campo. La squadra è pronta, squadra andrà in campo cercando di fare la migliore partita. Non vediamo l’ora di giocare" Il saluto dei tifosi. "La dimostrazione d’affetto del pubblico è la cosa più bella successa quest’anno. Dal primo giorno di Bormio speravo di far ritrovare agente questo entusiasmo, di farli riaffezionare ai giocatori.