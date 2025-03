Anteprima24.it - Festa della Donna: sequestrati oltre 2.500 fasci di mimose

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione, la Polizia Locale di Napoli ha intensificato i controlli amministrativi su tutto il territorio cittadino per contrastare il fenomenovendita abusiva di fiori. Le operazioni hanno portato al sequestro di2.500 trae bouquet di, posti in vendita senza le necessarie autorizzazioni. Gli interventi hanno interessato diverse zonecittà. Nel quartiere Vomero sono staticirca 230 bouquet, mentre a Secondigliano l’azione degli agenti ha portato al recupero di circa 500. Nell’area di Avvocata sono stati sottratti alla vendita illegale circa 700, mentre l‘Unità Operativa I.A.E.S. ha eseguito sequestri per un totale di 800 pezzi. A Fuorigrotta sono stati devoluti alle Parrocchie del quartiere 140diper vendita abusiva.