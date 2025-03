Ilrestodelcarlino.it - Fermignanese a digiuno di reti. Colpo Vismara, capolavoro Villa

0 v.castelfidardo 0 U.S.: Marcantognini, Santi, Mariotti, Giovanelli, A. Fraternali, Patarchi (60’ L. Fraternali), Cantucci (85’ Patrignani), Labate, Izzo (85’ Garota), Lucciarini, Saidykhan (60’ Geusa). All. Pazzaglia. VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Carletti, Perna, Bandanera, Valler, Corneli, Garofolo (60’ Ascani), Mosca (69’ Gioielli), Stampella (79’ Storani), Terrè (83’ Ballarini), Kurti. All. Malavenda. Arbitro: Cesca di Macerata. Finisce con il risultato ad occhiali-Vigor Castelfidardo. La prima occasione è dei locali, con Saidykhan che salta due difensori e calcia sfiorando il palo. Dopo dieci minuti di sola, il Castelfidardo ci prova con Corneli, il cui tiro non impensierisce Marcantognini. Al 24’ ci prova di nuovo Corneli per gli ospiti, il suo tiro finisce ampiamente sul fondo.