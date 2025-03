Secoloditalia.it - Femministe senza vergogna: l’immagine della Madonna con la pillola abortiva scatena l’ira della Chiesa

E’ durissima la presa di posizioneil giorno dopo la vergognosa esibizione, in piazza, deldi unacon in petto la, da parte delle, che ora si fanno chiamare “trans”, organizzate nella sigla “Non una di meno”. Le donne, che hanno sfilato in occasioneFestadonna, hanno fatto sfoggio di insulti al governo Meloni, provocazioni a Israele e anche a slogan e immagini contro la. A Napoli, anche di quellacon la”.con la, la protesta del Cardinale di Napoli“In questi giorni, un’immagine utilizzata in una manifestazione pubblica celebrativaGiornata InternazionaleDonna, ha suscitato turbamento in molti. La rappresentazioneVergine Maria alla quale è stato sostituito il cuore con unaè stata infatti percepita da tanti come un’offesa alla fede e ai valori più profondi che animano la vita di milioni di persone”, ha detto oggi il cardinale di Napoli, don Mimmo Battaglia, in merito allo stendardo mostrato ieri in occasionemanifestazione di ‘Non una di meno’, a Napoli.