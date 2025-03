Lanazione.it - Fede e umanità. La storia di Clementine

Talatou Clèmentine Pacmogda ha emozionato e commosso il numeroso pubblico presente venerdì sera ai locali parrocchiali per l’inaugurazione della rassegna ’I giovedì letterari’. Il suo intervento è stato una testimonianza die di coraggio. Ladi una donna che si è conquistata i diritti fondamentali, come il diritto allo studio, al lavoro e alla vita. Dal Burkina Faso,, superando le ritrosie della famiglia e della società molto patriarcale, dopo già essersi laureata, vince una borsa di studio alla Scuola Normale di Pisa, dove nel 2012 si è laureata in linguistica. Oggi, ricercatrice all’universitàrico II di Napoli e scrittrice, vive a Borgo Val di Taro, con il marito, il dottor Dario Fasano, medico diabetologo originario di Barga, e la figlia, Eufrasia.