Fa’ la tua scelta – WWE Elimination Chamber 2025

LET THEM FIGHTProbabilmente non ci stancheremo mai di vedere match tra Sami Zayn e Kevin Owens.Che siano amici o in cattivi rapporti, l’esito sarà sicuramente positivo.Per la storyline attuale è difficile fare degli appunti. Tutto si è svolto con la giusta cattiveria.Fisico portato all’estremo, spot degni della rivalità tra i due canadesi.Una lotta senza esclusione di colpi dove anche gli arbitri hanno dovuto fare i conti con la modalità unsactioned.Certamente 12 mesi fa Sami si trovava in una posizione decisamente più in alta, a due passi dal titolo detenuto da Roman Reigns.Oggi invece è in una fase da comprimario, quasi sempre all’ombra di altre superstar, ma non per questo meno importante.Zayn è nettamente migliorato al microfono. Dopo aver visto e apprezzato le sue interpretazioni comiche, è arrivato anche il momento di dare spazio alle emozioni più profonde, allo spirito di rivalsa.