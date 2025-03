Oasport.it - F1, Fernando Alonso: “McLaren parte favorita, ma non è come nel 2024 con Red Bull e Verstappen”

Leggi su Oasport.it

è sempre stato molto chiaro nelle proprie esternazioni. L’attuale leader dell’Aston Martin ha sempre grandi motivazioni e l’arrivo nel team britannico di Adrian Newey è uno stimolo ulteriore per continuare nel processo di crescita della vettura, specialmente pensando alla rivoluzione in F1 prevista nel 2026.Nell’ottica del campionato 2025, i test pre-season in Bahrain hanno dato un’indicazione:in vantaggio. La facilità con cui Lando Norris e Oscar Piastri siano riusciti a mettere insieme giri veloci è stata impressionante, ma resta il fatto che né il britannico e nè l’australiano abbiano dimostrato quelle qualità di guida tali da ritenerli dei vincitori seriali alla Max.È questo il pensiero diad Autosport: “Nelsembrava che Max (, ndr.