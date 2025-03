Ilrestodelcarlino.it - Exploit Viridissima Apecchio. Abbattuta la corazzata

4Atletico Mondolfo 0 V. : Fabbri, Berardi, Ruci N., Scardacchi (78’ Diop), Ruci L., Stefanini, Candiracci, De Santis (75’ Materni), Pica (90’ Xherrahi), Fall, Smacchia. All. Tulipani A. MONDOLFO: Ottaviani, Paquinelli, Orciani, Rossini, Nicolini, Scrosta, Giri, Marconi, Tinti, Messina, Serfilippi. All. Castignani-Bombagioni M. Arbitro: Biagini di Pesaro Reti: 1’ e 83’ Pica, 77’ Fall, 85’ Materni Note: espulso Rossini Testacoda sorprendente. Finisce con un netto 4-0 il match tra il fanalino di codae Mondolfo capolista. Lascende in campo senza timore reverenziale alcuno, tant’è che passa subito in vantaggio grazie alla rapacità di Pica, capace di convertire in rete una deviazione nata da un tiro di Smacchia sugli sviluppi di calcio d’angolo. Il Mondolfo reagisce, ma Serfilippi è costretto a uscire per infortunio.