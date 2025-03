Biccy.it - Ex vippona spinge il suo nome per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi

Come si dice quando qualcuno sui social condivide tutti i messaggi dei fan che sperano in un tuo arruolamento come concorrente adei? Perché questo è quello che sta facendo da giorni Nicole Murgia, attrice nonché exdell’ultimadel Grande Fratello quando ancora aveva l’acronimo Vip in fondo al titolo.“Non c’è Isola senza Murgia”; “aspetta la Murgia a braccia aperte”; “Devo assolutamente contribuire a questa cosa, Nicole aio ci credo!”; “Nicole Murgia aldei2025, salvare questo reality dal flop dello scorso anno”; “Questa regina deve poggiare i suoi piedi nelle spiagge honduregne deve per forza essere così DOBBIAMO FARCELA“. Questi sono solo alcuni dei post che l’exha condiviso su Twitter. In totale sono circa 20. Insomma, cara Nicole.