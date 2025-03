361magazine.com - Ex vippona del GF Vip 7 all’Isola dei Famosi? Lei ci prova

Leggi su 361magazine.com

Un’exsi è autocandidata per far parte del cast de L’Isola deiIsola dei– Ha partecipato al GfVip 7 e ora vorrebbe volare in Honduras per far parte del cast de L’Isola dei. Lei è Nicole Murgia, exdel reality show di Signorini. L’attrice ed exha ricondiviso su X una ventina di messaggi dei fan che la vorrebbero rivedere in tv stavolta.Ecco quali messaggi ha condiviso: “Non c’è Isola senza Murgia”; “L’Isola aspetta la Murgia a braccia aperte”; “Devo assolutamente contribuire a questa cosa, Nicole a L’Isola io ci credo!”; “Nicole Murgiadei2025, salvare questo reality dal flop dello scorso anno”; “Questa regina deve poggiare i suoi piedi nelle spiagge honduregne deve per forza essere così DOBBIAMO FARCELA“. Questi sono solo alcuni dei messaggi che la Murgia ha voluto condividere per autocandidarsi.