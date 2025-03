Ex Milan Attacks Team Management | Club senza identità Ibra non è un uomo forte

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-08 Marca riporta quanto segue: La stagione di Milan Non finisce di decollare. Sergio Conceição Non dà ancora il chiavo di un set 'Rossonero' Che deve solo lottare per il Coppa Italia. Dall'arrivo dell'allenatore portoghese lo scorso dicembre 2024, dopo il licenziamento di Paulo Fonseca, The Lombardo Records Otto vittorie, tre pareggi e sei perdite in tutte le competizioni. AIDO BRAIDA ex direttore generale Rossonero Tra il 1986 e il 2013, non c'è dubbio con quale sia il problema con la corrente Milan. "Sono triste: vedi il Milan In questo stato mi fa star male. Questo Milan è impantanato in una crisi di risultati e nella mancanza di sensazione di appartenenza ", ha detto alla rivista Solo Calcio.