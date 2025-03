Ilrestodelcarlino.it - Ex macello, uno spazio ‘rinato’: "Senza cancellare la storia"

Capita di incontrare su strade e autostrade camion stipati di vitelli, mucche, maiali: ne cogliamo l’orrore presto in atto nel rapido sguardo che gettiamo attraverso le barriere che li imprigionano, prima di girare di scatto la testa dall’altra parte, perché non ce la facciamo proprio ad osservarli ancora. Da qualche parte stanno andando,dircelo, già lo sappiamo. Era questa la sorte per 500 animali al mese, fino al 1987, anche nell’exdi Cesen. In particolare, si trattava per lo più di suini, mentre durante le festività pasquali o natalizie aumentava il numero di agnelli. Fa una certa impressione pensare che i macelli sono luoghi dove tuttora è vietato entrare. Addirittura, in alcuni stati americani, è proibito registrare i rumori e i suoni, se così è possibile chiamare le grida degli animali a un passo dalla morte.