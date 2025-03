Velvetgossip.it - Ex gieffino svela: “In arrivo due film, tra cui una commedia francese”

Nell’attuale edizione del Grande Fratello, un ex concorrente sta attirando l’attenzione non solo per la sua partecipazione al reality, ma anche per i suoi progetti cinematografici. Stiamo parlando di Iago Garcia, l’attore spagnolo che ha condiviso con i lettori del settimanale Chi le sue prossime avventure sul grande schermo. Contrariamente ad altri partecipanti, come Lorenzo Spolverato, che ha attirato l’interesse di Lory Del Santo per un sequel cinematografico, Iago si sta dedicando a progetti più diversificati e, a quanto pare, molto promettenti.“Se mi è dispiaciuto non arrivare in finale? Diciamo che non ho malinconie per non esserci arrivato. Ho molti piani. Per esempio ho duein ballo, è stato bello uscire e vedere movimento lavorativo”, ha dichiarato Iago. Tra i suoi progetti, spicca undal titolo intrigante: “Alzi La Zampa Destra”, unain cui interpreta un avvocato che difende un cane.