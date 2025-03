Biccy.it - Ex gieffino: “Ho due film in ballo, uno è una commedia francese”

Leggi su Biccy.it

Un exdell’attuale edizione del Grande Fratello ha già dueine no, non sto parlando di Lorenzo Spolverato – che è stato adocchiato da Lory Del Santo per il sequel di The Lady – ma del suo acerrimo rivale, Iago Garcia. L’attore spagnolo, infatti, ha confessato fra le pagine del settimanale Chi di star lavorando a due.“Se mi è dispiaciuto non arrivare in finale? Diciamo che non ho malinconie per non esserci arrivato. Ho molti piani. Per esempio ho duein, è stato bello uscire e vedere movimento lavorativo. Uno si intitola Alzi La Zampa Destra, dove interpreto un avvocato che difende un cane, è un, una. L’altro, aspettiamo”.In merito al Grande Fratello, Iago Garcia ha aggiunto: “È stata un’esperienza tosta, ma non ho perso il mio centro.