Europei Indoor di Atletica, Zaynab Dosso oro nei 60 metri e nuovo record italiano

Apeldoorn, 9 marzo 2025 – Sesta medaglia, terza d’oro, per l’Italia ai campionatidileggera di Apeldoorn. La conquista nei 60pianiche si impone con il tempo di 7?01,.Alle sue spalle la svizzera Mujinga Kambundji (7?02) e la lussemburghese Patrizia Van der Weken (7?06). (Fonte Adnkronos)Come riporta fidal.it – L’Italia chiude la rassegna con un prestigioso secondo posto nel medagliere: 3 ori, 1 argento e 2 bronzi, pareggiando il miglior piazzamento di sempre ottenuto nel 2007 a Birmingham, alle spalle dei padroni di casa dell’Olanda (7 ori e 2 argenti). Per la terza volta sono tre le vittorie, dopo quelle del 1982 e del 2007.L’ultima giornata vede anche i quarti posti negli 800di Eloisa Coiro in 2:02.59 e di Catalin Tecuceanu con 1:45.