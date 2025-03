Lapresse.it - Europei indoor di atletica, Dosso vince oro nei 60m con record italiano

Zaynabha vinto la medaglia d’oro nei 60 metri piani aglidileggera. L’azzurra ha corso con il tempo di 7?01 nuovo. Argento per la svizzera Kambudji in 7?02 e bronzo per la lussemburghese Van der Weken con 7?06.