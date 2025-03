Sport.quotidiano.net - Europei indoor di atletica 2025, Dosso oro nei 60 metri con record italiano. Tripudio azzurro

Roma, 9 marzoaglidileggera. La velocista Zaynabha vinto la medaglia d’oro nei 60con il tempo di 7.01, che è il nuovo. È la terza medaglia d'oro per l'Italia, ieri il trionfo di Larissa Iapichino nel salto in lungo. "Sono molto felice, perché volevo questo oro. Sono stata brava a fare un'ottima 'seconda partenza'. Sono contenta per la mia squadra e per il mio coach. I nostri sforzi sono stati ripagati. Quando entro in pista voglio sempre arrivare davanti. Sto crescendo giorno dopo giorno e mi sento sempre più matura e solida". Queste le parole di Zaynab, ai microfoni di RaiSport, dopo la medaglia d'oro vinta nei 60femminili deglidi, con tanto di primato nazionale e miglior prestazione mondiale dell'anno.