Agi.it - Europei di atletica indoor, Dosso d'oro nei 60 metri

AGI - Zaynabè la nuova campionessa europea dei 60. L'azzurra ad Apeldoorn in Olanda ha vinto la finale in 7"01, miglior prestazione mondiale stagionale e record italiano. Seconda la svizzera Mujinga Kambundji in 7"02, terza la lussemburghese Patrizia van der Weken in 7"06. Era una delle atlete più attese della squadra azzurra e non ha tradito., 25 anni, nativa della Costa d'Avorio e in Italia dal 2009, portacolori delle Fiamme Azzurre, sul rettilineo dell''Omnisport Stadium' della città olandese è stata autrice di una prestazione perfetta sin dall'uscita dai blocchi di partenza. Zaynab è sempre rimasta davanti a tutti con un parziale di un secondo ogni dieci(sul lanciato).si era qualificata per la finale con il miglior tempo delle semifinali, 7"02 ad un centesimo dal suo primato italiano, poi portato a 7"02 in finale.