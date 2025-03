Calciomercato.it - Europa League, il sistema ha scelto le finaliste: c’è un’esclusione eccellente

Leggi su Calciomercato.it

Dopo l’andata degli ottavi di finali, arrivano nuove analisi in merito alle possibili: il verdetto sui due club della CapitaleAd impreziosire una tre giorni di calcio europeo molto importante per il calcio italiano, dopo il successo in scioltezza dell’Inter sul campo del Feyenoord, sono arrivate anche le vittorie di Lazio e Roma, rispettivamente contro Viktoria Plzen e Athletic Club di Bilbao., ilhale: c’è! (LaPresse) – Calciomercato.itDue vittoria sofferte e volute con il cuore e con i denti che permettono ai biancocelesti e ai giallorossi di proiettarsi alla sfida di ritorno con rinnovate certezze. Tuttavia, Baroni e Ranieri sono consapevoli del fatto che serviranno prestazioni di un certo tipo per chiudere definitivamente il discorso qualificazione e rilanciare in modo veemente la propria candidatura in vista della vittoria finale.