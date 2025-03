It.insideover.com - Esule del nazismo, spia, pioniere del vino: le mille vite di Peter Sichel

Lo scorso 24 febbraio è morto a 102 anni, una delle figure più affascinanti emerse nella grande storia dello spionaggio del Novecento.Max Ferdinandnacque nel 1922 a Mainz, in Germania, in una famiglia ebrea produttrice e commerciante diattiva dal XIX secolo. Da bambino crebbe in un ambiente cosmopolita; nel 1935 i genitori lo mandarono a studiare in Inghilterra, mentre in patria il regime di Hitler aggravava le persecuzioni. I suoi genitori riuscirono a lasciare la Germania solo grazie a un elaborato stratagemma che coinvolse la direttrice del collegio inglese di sua sorella (finsero che la figlia fosse in fin di vita per meningite, ottenendo così il permesso di espatriare). La famiglia si riunì in Francia poco prima della guerra, ma allo scoppio del conflitto fu internata (gli uomini nel campo di Libourne e le donne a Gurs nei Pirenei).