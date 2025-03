Ilgiorno.it - Estradato da Pontechiasso

È stato accompagnato al confine die consegnato alla polizia di Como un 47enne etiope ricercato in Italia con mandato di arresto europeo della Corte d’Appello di Torino. Il senza fissa dimora è statonel nostro Paese al termine del complesso iter burocratico. I poliziotti dell’Ufficio Binazionale del Settore Polizia di Frontiera di Como Ponte Chiasso hanno quindi ricevuto in consegna il 47enne e lo hanno arrestato. Da quanto si legge nel dispositivo, la Corte d’Appello di Torino al fine dell’esecuzione della pena detentiva in Italia emetteva un ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo il 47enne espiare in carcere la pena residua di quattro anni e due mesi per essere stato ritenuto colpevole di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. È stato affidato alla Casa Circondariale di Cremona.