Juventusnews24.com - Estigarribia elogia Thuram e afferma: «Può diventare come quel giocatore con cui ho giocato nella Juve». Poi sull’Atalanta: «Io prenderei lui, è un campione!»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex centrocampista della, ha parlato di due centrocampisti: uno giocae l’altro potrebbe trasferirsi a TorinoMarceloha parlato a Tuttosport di Khéphrendellae di Ederson dell’Atalanta. Ecco cos’ha detto sui dueri.CHI L’HA COLPITO DELLA– «Scelgo. È veramente forte e mi piace molto. In questi mesi è cresciuto tanto e ora è uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Se poi inizia a far gol importanti, diventa fondamentale per lacom’era per noi Vidal. Dovesse continuare così, può essere l’erede di Arturo».EDERSON – «È un. Sarebbe un acquisto fantastico. È il vero top player dell’Atalanta. Un centrocampista totale che dà equilibrio in fase difensiva, ma sa anche rendersi pericoloso quando attacca.