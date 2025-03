Juventusnews24.com - Estigarribia consiglia la Juventus: «Lui sarebbe un acquisto fantastico, è un campione! C’è un giocatore che mi ha colpito dei bianconeri»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, doppio ex di Juve Atalanta, ha rilasciato queste dichiarazioni nel giorno del big match dell’Allianz Stadium. Le paroleIntervistato da Tuttosport, il doppio ex Marceloha parlato così nel giorno di Juve Atalanta.CHE JUVE ATALANTA SI ASPETTA – «Una partita spettacolare e giocata da viso aperto da entrambe le squadre. Conta solo vincere, perciò ci sarà da divertirsi».CHI L’HADELLA JUVE – «Scelgo Thuram. È veramente forte e mi piace molto. In questi mesi è cresciuto tanto e ora è uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Se poi inizia a far gol importanti, diventa fondamentale per la Juve com’era per noi Vidal. Dovesse continuare così, può essere l’erede di Arturo».EDERSON – «È unun