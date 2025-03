Lanazione.it - Esplosivo contro la filiale, via lo sportello bancomat

Pisa, 9 marzo 2025 – Alle 10 di ieri c’era ancora odore di polvere esplosiva. Nella notte fra venerdì e sabato maxi colpo al Banco Bpm di Riglione, che si trova all’ingresso della frazione, angolo via Calatafimi. “Un carrello imbottito di– racconta una persona presente ieri mattina – è stato lanciatoloe fatto saltare”. “Abbiamo sentito una botta e avvisato i carabinieri”, hanno spiegato i vicini. Ad agire è stata una banda organizzata, i cui componenti sanno bene che i punti prelievo sono caricati con più soldi per il weekend. Un danno ingente alla struttura, non solo per il denaro, ma anche perché serviranno tempo e altro denaro per ripristinare il servizio. Le indagini sono degli uomini dell’Arma che, oltre ad acquisire le testimonianze, hanno anche passato al setaccio le immagini delle telecamere della banca e di un’altra vicina per capire se si vede qualcosa durante il tragitto dei ladri.