Ilrestodelcarlino.it - Esplode il Carnevale a Macerata, dai Flintstones a Trump: maschere e carri ai giardini Diaz

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 9 marzo 2025 – Trenini,, trampoli,e tanti bambini felici. Il 35esimomaceratese ha raccolto famiglie e giovani. Coriandoli, musica e bolle di sapone hanno riempito l’aria ai, regalando un pomeriggio vivo condotto da Daniela Gurini e Marco Moscatelli. In tanti hanno ballato, sfilato e suonato per la gioia dei più piccoli. La festa è organizzata dagli infaticabili soci della Pro Loco di Piediripa. “Apensiamo solo a divertirci – racconta il presidente Romualdo Rapanelli –. Impieghiamo mesi a preparare questa giornata, che vogliamo sia una medicina per i problemi con cui ogni giorno facciamo i conti. Siamo molto contenti di come è andata. Ora auspichiamo che all’interno della nostra associazione possa esserci un ricambio generazionale, ce ne è davvero bisogno”.