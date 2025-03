Calciomercato.it - Esonero Thiago Motta, reazione in diretta: “Prestazione sconvolgente”

Leggi su Calciomercato.it

Clamoroso tonfo della Juventus contro l’Atalanta: notte fonda per i bianconeri eè asfaltatoNotte fonda per la Juventus che subisce quattro gol dall’Atalanta in casa e dice definitivamente addio alla suggestione scudetto.in: “” (LaPresse) – Calciomercato.itUnasenza scusanti per i bianconeri, tutti colpevoli: dai calciatori ai dirigenti, senza dimenticare. Unache diventa un atto d’accusa per l’allenatore italo-brasiliano. In tanti hanno criticato la gara offerta dalla Juventus, come Pierluigi Pardo che in occasione del gol del 2-0 ha attaccato in maniera pesante la difesa bianconera: “Innammissibile l’atteggiamento”.Notte fonde scrive su X Mirko Nicolino e Graziano Campi parla di bando totale.