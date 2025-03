Sport.quotidiano.net - Equitazione. Toscana Tour, Bicocchi trionfa nel Jump Off 140

Ancora il cavaliere toscano Emilioin evidenza al. Il primo aviere dell’Aeronautica militare ieri ha vinto la categoria 140 qualificante per il Gran Premio di oggi. In sella a Kankan del Buttasella ha fatto il doppio netto ed un tempo velocissimo, 38,91, nel barrage. Impresa che gli ha consentito di battere il forte cavaliere britannico Jack Whitaker, che con Chique Rv Z ha chiuso anche lui la gara senza errori sugli ostacoli. Come del resto anche il terzo cavaliere salito sul podio, il tedesco Michael Viehwe con Amelie. Quarto posto per la Svizzera con Jennie Juhlin Lundstrom e poi una sfilza di cavalieri italiani: Giuseppe Carrabotta, Biagio Carovini, Davide Iocovacci, Luca Demaria, ALberto Zorzi e Giacomo Casadei. Oggi nuova giornata di gare all’Equestrian per la 19esima edizione del