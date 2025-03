Cesenatoday.it - Entra in pizzeria armato e si fa consegnare i soldi della cassa, paura per la dipendente del locale

Leggi su Cesenatoday.it

per ladi unache è stata rapinata mentre si trovava all’interno del. Un uomo, con una pistola in pugno e il volto coperto, ha fatto irruzione due sere fa alla"La Rustica", in via Garibaldi a Savignano sul Rubicone. Il fatto è avvenuto attorno alle 20,30.