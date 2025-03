Internews24.com - Empoli Roma, Ranieri mette la quinta: la classifica aggiornata di Serie A

di Redazionefinisce 0-1, decide il gol lampo di Soulè: i giallorossi non si fermano0-1, la squadra dinon si ferma più. I giallorossi inarrestabili anche davanti alla necessità di punti dei toscani allenati da D'Aversa, che all'andata avevano fatto il colpo all'Olimpico, quando la squadra era ancora nelle mani di De Rossi. In Toscana finisce 1-0 per i giallorossi che vedono sempre più vicino le posizioni valide per la qualificazione all'Europa: gara dominata, con anche una traversa di Shomurodov e un palo di Koné. Questa ladiA:Inter 61 punti (28 partite giocate)Napoli 60 (28)Atalanta 55 (27)Juventus 52 (27)Lazio 50 (27)Bologna 50 (28)46 (28)Fiorentina 45 (28)Milan 44 (28)Udinese 39 (27)Torino 35 (28)Genoa 32 (28)Como 29 (28)Cagliari 26 (28)Verona 26 (28)Lecce 25 (28)Parma 24 (28)22 (28)Venezia 19 (28)Monza 14 (28)