Tvplay.it - Empoli-Roma, Ranieri guadagna altri tre punti: la risalita continua

Unasolida si assicura la posta completa in gioco al Castellani, contro unche non ci prova nemmeno a farsi vedere in partita.Ci mette il minimo sforzo, la, per avere la meglio di unsempre più in crisi. Basta un gol nei minuti iniziali di Soulé per assicurarsi i 3in trasferta, ma per il resto dell’incontro la squadra toscana praticamente non si vede. I giallorossi sfiorano più volte il raddoppio, ma senza mai sembrare a rischio di venire ripresi dai toscani. Ladella classifica, e adessotorna a toccare la zona Europa.tre: la. (LaPresse) TvPlay.itPronti via ed è subito la squadra giallorossa ad andare in gol. Al primo minuto, da un pallone perso da Colombo, lariparte rapidamente e affonda il colpo.