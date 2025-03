Sololaroma.it - Empoli-Roma, probabili formazioni: Hummels scalpita, chi per Dybala?

Dopo l’anticipo tra Cagliari e Genoa ed un sabato caratterizzato dalle pazzesche rimonte delle milanesi, il Milan a Lecce e l’Inter in casa col Monza, la domenica vedrà scendere in campo anche la, vogliosa si proseguire la sua rimonta verso la zona Europa. Per farlo è di vitale importante non lasciare punti per strada in partite abbordabili, e contro unche risulta essere la peggior squadra del 2025 fin qui per rendimento non sono ammessi passi falsi.Dalla vittoria di Verona infatti, datata 8 dicembre, i toscani hanno messo in saccoccia appena 3 punti in 12 partite, e devono cercare di muovere ulteriormente la classifica, viste le due lunghezze di svantaggio sul Parma quart’ultimo.che però vola nell’ultimo periodo, a prescindere da quali siano gli interpreti scelti da Ranieri, e la sensazione è che una nuova rotazione degli elementi a sua disposizione sia nell’aria in vista della trasferta di Bilbao di giovedì prossimo.