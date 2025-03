Sololaroma.it - Empoli-Roma LIVE: segui la Diretta del match

Leggi su Sololaroma.it

Tutto pronto per il fischio d’inizio di, gara valida per la 28ª giornata di Serie A. Ranieri deve fare a meno di Dybala, tenuto a riposo per il ritorno di giovedì con l’Athletic Club, con Soulé che prenderà il suo posto sulla trequarti offensiva. Le danze al Castellani si apriranno alle 18:00, con il fischietto Di Bello a dare inizio alle ostilità.ladelsu SoloLa.it.12 minuti fa9 Marzo 2025 17:15 17:15, le formazioni ufficiali(3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo. Allenatore: D’Aversa(3-4-2-1): Svilar; Nelsson, Hummels, N’Dicka; Saud, Koné, Paredes, Salah-Eddine; Soulé, Pellegrini; Shomurodov. Allenatore: Ranieri La nostra formazione per #! DAJEDAJE! #ASpic.