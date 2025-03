Sololaroma.it - Empoli-Roma LIVE 0-1: ultimo cambio per i giallorossi, entra Baldanzi

Tutto pronto per il fischio d’inizio di, gara valida per la 28ª giornata di Serie A. Ranieri deve fare a meno di Dybala, tenuto a riposo per il ritorno di giovedì con l’Athletic Club, con Soulé che prenderà il suo posto sulla trequarti offensiva. Le danze al Castellani si apriranno alle 18:00, con il fischietto Di Bello a dare inizio alle ostilità. Segui la direttadel match su SoloLa.it.1 minuti fa9 Marzo 2025 19:49 19:4990? – Dovbyk si divora il raddoppio!imbuca per l’ucraino, che a tu per tu con Silvestri tenta lo scavetto, ma il portiere dell’è bravo a rimanere in piedi e a respingere in angolo. 2 minuti fa9 Marzo 2025 19:48 19:4889? – Sul corner, Angelino recupera una palla vagante, con una veronica supera un avversario e tenta la conclusione, fuori alla sinistra di Silvestri.