Sololaroma.it - Empoli-Roma LIVE 0-1: sblocca Soulé, traversa di Shomurodov

Leggi su Sololaroma.it

Tutto pronto per il fischio d’inizio di, gara valida per la 28ª giornata di Serie A. Ranieri deve fare a meno di Dybala, tenuto a riposo per il ritorno di giovedì con l’Athletic Club, conche prenderà il suo posto sulla trequarti offensiva. Le danze al Castellani si apriranno alle 18:00, con il fischietto Di Bello a dare inizio alle ostilità. Segui la direttadel match su SoloLa.it.3 minuti fa9 Marzo 2025 18:36 18:3636? –!! Stop spaziale di Pellegrini in area sul cross di, palla a rimorchio per, che di prima colpisce il montante. 7 minuti fa9 Marzo 2025 18:32 18:3231? – Cross pericoloso di Salah-Eddine dalla sinistra, allontana Grassi. 11 minuti fa9 Marzo 2025 18:28 18:2828? – Rientra in campo Koné, torna la parità numerica.