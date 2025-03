Sololaroma.it - Empoli-Roma LIVE 0-1: ancora Pellegrini vicino al gol

Tutto pronto per il fischio d’inizio di, gara valida per la 28ª giornata di Serie A. Ranieri deve fare a meno di Dybala, tenuto a riposo per il ritorno di giovedì con l’Athletic Club, con Soulé che prenderà il suo posto sulla trequarti offensiva. Le danze al Castellani si apriranno alle 18:00, con il fischietto Di Bello a dare inizio alle ostilità. Segui la direttadel match su SoloLa.it.2 minuti fa9 Marzo 2025 19:24 19:2466? – Cambi anche nell’. Dentro Konate e Kovalenko per Esposito e Henderson. 4 minuti fa9 Marzo 2025 19:22 19:2264? – Primi cambi nella. Dentro Angelino, Rensch e Cristante per Salah-Eddine, Saud e Paredes. 7 minuti fa9 Marzo 2025 19:20 19:2062? –al gol! Pennellata di Saud in area per il capitano giallorosso, che di testa manda il pallone sul palo lontano, ma Silvestri vola e manda in angolo.