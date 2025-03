Sport.quotidiano.net - Empoli-Roma: i toscani vogliono fermare la corsa dei capitolini, formazioni e orari tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

8 marzo 2025 - Il momento peggiore della stagione di una, si confronta con il migliore della propria avversaria. L'sta precipitando a vista d'occhio e sta vivendo un digiuno di vittorie terrificante; dall'altra parte laha spiccato il volo dopo una prima parte di stagione complicatissima e nell'anno nuovo sarebbe semplicemente la migliore di questa Serie A. Giornata numero 28 del campionato italiano queste due squadre si affronteranno nella Computer Gross Arena, nota anche come Carlo Castellani. Il calcio d'inizio è fissato per il pomeriggio di domani, domenica 9 marzo 2025, alle ore 18. Come scritto in precedenza la stagione dei padroni di casa si è complicata molto nelle ultime settimane. Nelle prime giornate di campionato non c'era dubbio che gli azzurri meritassero di essere considerati una delle sorprese della prima ora di questa stagione.