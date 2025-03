Sololaroma.it - Empoli-Roma, formazioni ufficiali: Saud e Salah-Eddine dal 1?

Leggi su Sololaroma.it

Archiviate la gara delle ore 15 toccherà allascendere in campo nella ventottesima giornata di Serie A. Alle 18 infatti, allo Stadio Carlo Castellani, i giallorossi ospiteranno l’per dare continuità alla serie di undici risultati positivi che ha riportato la formazione di Claudio Ranieri molto vicina alla zona europea. Le vittorie di Milan e Bologna impongono un unico risultato contro gli azzurri, ovvero la vittoria, che permetterebbe di restare in scia alle dirette contendenti.Capitolini che vanno alla caccia dei tre punti per garantirsi anche una marcia di avvicinamento tranquilla al ritorno degli ottavi di finale di Europa League contri l’Athletic Club, in programma giovedì al San Mamés. Le scelte di Ranieri e D’AversaRanieri opta per diversi cambi in vista del ritorno di Europa League contro la formazione basca.