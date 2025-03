Corrieretoscano.it - Empoli-Roma, D’Aversa: “Partita difficile. Faremo il massimo per metterli in difficoltà”

, oltre 12mila spettatori allo stadio Castellani diper l’arrivo delladi Claudio Ranieri domenica 9 marzo alle ore 18.valida per la 28esima giornata di serie A diretta da Marco Di Bello di Brindisi. Giuseppe Perrotti di Campobasso e Vito Mastrodonato di Molfetta gli assistenti. Kevin Bonacina di Bergamo Iv ufficiale. Daniele Paterna di Teramo il Var e Davide Massa di Imperia l’Avar.di Robertoreduce dal pari in trasferta con il Genoa e dalla vittoria a Torino con la Juventus in Coppa Italia, a quota 22 punti in classifica.di Claudio Ranieri reduce dalla vittoria in Europa League con Athletic Bilbao. E in campionato reduce da quattro vittorie consecutive, a quota 43 punti in classificaUnancora in emergenza, con molti infortunati.