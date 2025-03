Sololaroma.it - Empoli-Roma 2-4, poker servito in 13 minuti: Abraham mattatore al Castellani

Alle ore 18 lascenderà in campo contro l’per affrontare la ventottesima giornata di Serie A. Per i giallorossi l’obbligo è quello di continuare il proprio percorso verso un possibile posto in Europa, rispondendo in primis alla vittoria del Milan, che ha riscavalcato in classifica la formazione di Claudio Ranieri.L’entusiasmo dato dagli undici risultati utili consecutivi e anche dal successo di giovedì in Europa League dovrà essere la bade per superare un avversario che resta sulla carta inferiore ma che ha bisogno di punti per la lotta alla salvezza. Più che il rischio di sottovalutare l’impegno, ciò che dovrà evitare lasarà il pensare alla gara di ritorno con l’Athletic Bilbao, mentre servirà focalizzarsi completamente su questa sfida di campionato, che ha un grande peso specifico in vista del prosieguo della stagione.