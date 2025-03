Sport.quotidiano.net - Empoli-Roma 0-1: Soulé decide dopo 1 minuto. I giallorossi non si fermano più

9 marzo 2025 - Continua il momento nero per l'e contestualmente prosegue quello magico della. Nella sfida del Castellani si fronteggiavano due formazioni agli antipodi in termini di forma in questo campionato e il loro slancio non è variatoquesta sfida. Itrionfano grazie alla rete lampo dinemmeno 1' di gioco e festeggiano con i tre punti questo 0-1 in terra toscana. Per gli azzurri si tratta della decima sconfitta nelle ultime 13 partite giocate, mentre i capitolini festeggiano la quinta vittoria consecutiva in Serie A, un'impresa che non riusciva ainisti dal lontano 2017. Primo tempo Rotazioni corte in casa toscana, tanti assenti a causa infortuni e allora formazione pressoché identica a quella delle previsioni. Tra i pali Silvestri, coperto dalla linea a tre composta da De Sciglio, Marianucci e Goglichidze.